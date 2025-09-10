Irmãs filhas de Jesus acolhem maior número de consagrações em Angola

Pela primeira vez nos 57 anos de presença em Angola a congregação das irmãs filhas de Jesus testemunham o maior número de consagrações numa celebração eucarística que acontece neste Domingo 13 de Setembro na paróquia de São Pedro Claver em Luanda.

Tratam-se das noviças Dulce Vicente, Elizabeth Khapi, Isabel Henganga, Luísa Jacinto, Maria Simão, Natália António, Paula José e Vitoria António.

A irmã Helena Muginga Chinoca fala de um momento importante na vida da congregação.

Algumas noviças que neste Domingo emitem os primeiros votos falaram aos microfones da Ecclesia e deixam uma mensagem para os vocacionais e aos respectivos pais e encarregados de educação.