CEAST no encontro da Lusofonia em Portugal, participa Domingo da peregrinação internacional em Fátima

Continua a decorrer em Lisboa e com a participação dos Bispos da CEAST o encontro dos bispos lusófonos.
Sexta-feira, os participantes vão encontrar-se com a imprensa, para apresentação das conclusões, pelas 10h00, no Seminário Nossa Senhora de Fátima.
O programa inclui ainda a participação nas celebrações da peregrinação internacional do 13 de Setembro, em Fátima.
Nesta Quinta-feira, participaram do colóquio organizado pela FEC, no auditório da Rádio Renascença.
Foram 3 painéis com temas pertinentes da actualidade e que constituem um desafio para a Igreja:
- Desenvolvimento, fraternidade e paz: que nexo.
- Diplomacia da fraternidade.
- O futuro da cooperação internacional. E o lema do colóquio que aconteceu por ocasião da celebração dos 35 anos da FEC foi: Fraternidade, novo nome para a paz.
Criado em 1996, o Encontro de Bispos dos Países Lusófonos realiza-se bienalmente e constitui um espaço privilegiado para fortalecer a comunhão eclesial e promover a cooperação pastoral entre Igrejas que, apesar das suas diversidades culturais, partilham uma mesma língua e uma missão comum.
A reportagem com o Rui Saraiva da Rádio Vaticano
