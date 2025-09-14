D. Zefereino martins apela a respostas estruturadas face à escalada de violações dos DH

O presidente da Pastoral de Migrantes e Itinerantes da CEAST defende criação de estratégias para se mitigar violações dos direitos da pessoa humana em Angola, num mundo marcado por conflitos e injustiças.

Dom Zeferino Zeca Martins falava esta Quinta- feira durante o acto de abertura da XIVª Assembleia da CEPAMI que decorreu na Diocese de Lwena de 11 a 13 do corrente mês, sob-lema” Migrantes, Missionários da esperança”.

Reportagem de Nelson Catete