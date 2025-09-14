Aconteceu ordenações na Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência

A Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência em Luanda acolheu ontem 5 novos servidores para a obra da evangelização, dos quias 3 sacerdotes e 2 Diáconos… O Bispo Auxiliar de Luanda para a zona sul da Arquidiocese, Dom António Lunguieki Pedro Bengui exortou ontem sábado os eleitos exerceram a sua missão de pregadores, servidores do altar a realizar baptismo, matrimónios e visitar os enfermos…
Os cinco novos obreiros que igreja em Angola ganhou ontem são todos a congregação dos Pobres Sevos da Divina Providencia ordenados no pátio da sede da delegação da congregação no Golf em Luanda.
Reportagem de João Vissesse
Media Player Error
Update your browser or Flash plugin
Update your browser or Flash plugin