Aconteceu ordenações na Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência

A Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência em Luanda acolheu ontem 5 novos servidores para a obra da evangelização, dos quias 3 sacerdotes e 2 Diáconos… O Bispo Auxiliar de Luanda para a zona sul da Arquidiocese, Dom António Lunguieki Pedro Bengui exortou ontem sábado os eleitos exerceram a sua missão de pregadores, servidores do altar a realizar baptismo, matrimónios e visitar os enfermos…

Os cinco novos obreiros que igreja em Angola ganhou ontem são todos a congregação dos Pobres Sevos da Divina Providencia ordenados no pátio da sede da delegação da congregação no Golf em Luanda.

Reportagem de João Vissesse