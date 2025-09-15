CEPAMI encerra Assembleia Nacional com recomendações para a promoção dos direitos políticos e sociais dos cidadãos

Cai o pano sobre a XIVª Assembleia Nacional da Comissão Episcopal da Pastoral de Migrantes e Itinerantes da CEAST que decorreu na Diocese de Lwena de 11 a 13 de Setembro sob-lema: “Migrantes, peregrinos de esperança”.

Participaram desta Assembleia 44 delegados vindo de 10 dioceses, e membros de outras instituições, tais como: Consulado da República Democrática do Congo, Consulado da República da Zâmbia, Serviços Penitenciários da referida Província e Polícia Fiscal Aduaneira.

A promoção dos direitos jurídicos, políticos e sociais dos cidadãos, bem como a criação de estruturas nas demais províncias do país para o acolhimento dos migrantes estão entre as conclusões e recomendações saídas do encontro que juntou delegados de 10 Dioceses e Arquidioceses de Angola.

Reportagem de Nelson Catete