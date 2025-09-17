D. Imbamba apela à refundação da cultura política face ao agravamento da pobreza

Os Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) reúnem-se em Assembleia Plenária de 17 a 22 de Setembro de 2025 no Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, na Diocese de Viana, para debater assuntos internos da Igreja Católica em Angola e São Tomé.

No ano em que Angola celebra o Cinquentenário da sua Independência Nacional, o Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), Dom José Manuel Imbamba, lançou um apelo à mudança profunda na cultura política e social do país, exortando os cidadãos a assumirem um papel activo na edificação de uma sociedade mais justa, pacífica e orientada para o bem comum.

O pronunciamento ocorreu na manhã desta Quarta-feira, 17 de Setembro, durante a sessão de abertura da II Assembleia Plenária Anual da CEAST.

Dom Imbamba, não ignorou o clima social que se vive actualmente no país, recordando que as manifestações populares de Julho constituem um grito legítimo por mudanças estruturais e pelo fim das múltiplas formas de injustiça e exclusão.

A nossa missão, como pastores e nesta hora da nossa história, é de nos assumirmos quais instrumentos de esperança e de alegria para as famílias, propondo e encorajando a instauração duma nova cultura social e política, baseada na ética, na solidariedade efectiva e na responsabilidade partilhada. Isso exige reformas profundas no aparelho do Estado, que deve estar exclusivamente ao serviço da cidadania e da prossecução do bem comum para a felicidade e dignificação de todos.

Na sua intervenção, o presidente da CEAST, defendeu que Angola carece de uma nova cultura social e política, centrada na dignidade humana, na ética da responsabilidade e no compromisso efectivo com a resolução dos problemas reais da população.

“Neste ano jubilar, em que Angola celebra 50 anos da sua independência nacional, a nossa voz, como pastores, deve ecoar como um sinal de esperança para o nosso povo. Como nos recorda a Nota Pastoral que publicámos por ocasião das bodas de ouro da independência, "a fé em Deus e a esperança num futuro melhor constituem a nossa força de resiliência e a nossa alegria de viver."

Dirigindo-se à comunidade católica, Dom Imbamba sublinhou que os cristãos têm o dever irrenunciável de ser “fermento na massa”, contribuindo activamente para a regeneração do tecido social angolano.

A II Assembleia Plenária da CEAST, decorrerá até à próxima Segunda-feira, 22 de Setembro, e será marcada por reflexões pastorais e sociais de grande alcance, com destaque para dois temas estruturantes, como:

O Congresso Nacional da Reconciliação, previsto para o final de Outubro, no qual se espera um contributo significativo da Igreja Católica para a construção da paz e da coesão nacional.

A criação de novas dioceses, no seguimento da recente reorganização político-administrativa do território angolano, tema que visa responder de forma mais próxima e eficaz às necessidades espirituais das populações.