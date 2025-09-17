Bispos da CEAST já trabalham no Santuário da Muxima

A II Assembleia Plenária da CEAST, que teve início está Quarta-feira, decorrerá até à próxima Segunda-feira, 22 de Setembro, e será marcada por reflexões pastorais e sociais de grande alcance, com destaque para dois temas estruturantes.

A criação de novas dioceses, no seguimento da recente reorganização político-administrativa do território angolano, tema que visa responder de forma mais próxima e eficaz às necessidades espirituais das populações.

A Assembleia prevê ainda a Missa de Abertura do Congresso Nacional da Reconciliação, integrada no Jubileu dos 50 anos da Independência de Angola no Ano Jubilar da Esperança, marcada para o dia 21, no Santuário da Muxima.

A apresentação da Mensagem Pastoral para o Segundo ano do Triénio Pastoral 2024-2027, fazem parte das actividades dos Bispos reunidos na Muxima.

O porta-voz da CEAST, Dom Belmiro Chissengueti, faz o resumo deste primeiro dia de trabalhos da Assembleia dos prelados católicos.