“Importância da Liderança” exortação do Bispo do Namibe

Dom Dionísio Hisiilenapo, Bispo da Diocese do Namibe exortou sobre a importância da liderança, fazendo menção de que, quando se serve uma refeição com muitas propriedades para o nosso corpo, é complicado que tudo seja no mesmo prato, por haver refeições que exigem unicidade e outras singularidade.
O prelado falava na manhã desta Quinta-feira, na capela da casa do clero na Muxima, por ocasião da IIª Assembleia Plenária anual dos Bispos da CEAST que decorre naquele território pastoral da Diocese de Viana.
Ainda na sua homilia, Dom Dionísio falou sobre o orgulho dos líderes, que muitas vezes deixam todas as responsabilidades para que os outros façam, impedindo assim o seu próprio progresso e daqueles a que lhes foi confiado.
Update your browser or Flash plugin