Assembleia Plenária dos Bispos prossegue na Muxima

A Assembleia plenária dos Bispos da CEAST, que decorre no santuário da Muxima entrou hoje no seu segundo dia de trabalhos….

Os prelados têm na sua agenda entre outros assuntos, a celebração dos 50 anos de independência e o lançamento do Congresso nacional da Reconciliação a decorrer em finais de Outubro.

A criação de novas dioceses, no seguimento da recente reorganização político-administrativa do território angolano, tema que visa responder de forma mais próxima e eficaz às necessidades espirituais das populações.

Entretanto o dia ficou actualmente reservado a auscultação as Comissões pastorais da CEAST.

A seguir o resumo na voz do Porta-Voz, Dom Belmiro Chissegueti