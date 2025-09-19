Caritas capacita comunidades com novas medidas visando a redução da fome e da pobreza

E a Caritas de Angola considera que a instituição teve de se adaptar na busca de novas estratégias de capacitação das comunidades.

Nesta Sexta-feira, a directora geral das Caritas, Ir. Lídia Costa, foi recebida em audiência pelos Bispos da CEAST, reunidos em Assembleia no Santuário da Muxima.   

Aos microfones da Ecclesia a Directora das Caritas disse ainda que o  Objectivo é contribuir na redução da fome e da pobreza.

Reportagem de Isidro Chiteculo.