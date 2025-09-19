Assembleia dos Bispos prossegue na Muxima, com auscultação as comissões pastorais da CEAST

Nesta Sexta-feira foi mais um dia de trabalhos dos bispos da CEAST, naquela que esta a ser a IIª Assembleia plenária de 2025, que decorre no Santuário da Muxima.

Os Bispos ouviram relatórios das comissões e o primeiro foi da Rádio Ecclesia, onde o director Pe. Gaudêncio apresentou o quadro actual da Rádio e os desafios que ela tem, os novos projectos e a visão em relação ao novo edifício que já arrancou as obras. O outro relatório da comissão episcopal do clero e o da Caritas, que traçou o quadro dos projectos que estão a ser executados.

Vamos ao balanço deste dia com o porta-voz da CEAST,

Dom Belmiro Chissengueti.