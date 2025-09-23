Bispos da CEAST destacam contributo da igreja na consolidação da paz e reconciliação nacional

Os Bispos da CEAST apresentaram nesta Segunda-feira em conferência de Imprensa na sua sede, na CEAST, o comunicado final da sua IIª Assembleia plenária anual.

Na Nota desta Assembleia plenária os Prelados abordaram os últimos acontecimentos que marcaram a vida social e religiosa do País…

Neste contexto os Bispos constaram haver um visível agravamento multidimensional da vida social no País.

Retomando o discurso de abertura de Dom José Manuel Imbamba, o Presidente da CEAST, Os Bispos alertam que estes acontecimentos recentes de violência no País nos devem despertar para mais diálogo entre os vários sectores da vida da Nação.

A Nota Lida pelo seu Porta-Voz, Dom Belmiro Chissengueti, faz referência a realização do Congresso Nacional da Reconciliação.

Os Bispos passaram em revista os vários pontos da agenda da pastoral ao nível das várias Comissões e associações católicas.

Finalmente os Bispos fizeram recomendações que passam por interpelações aos políticos e ao Governo, exortando-os a primarem pelo diálogo e concertação.

Já no período de perguntas e respostas os Bispos apontaram algumas causas da degradação social que denunciaram nesta mesma Nota, tornada pública.