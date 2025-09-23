Corrupção continua a ser a pior desgraça dos angolanos nos 50 anos de independência, consideram prelados católicos

No ano em que os angolanos celebram o jubileu dos 50 anos de independência, o Arcebispo do Huambo considera que os últimos acontecimentos violentos registados em algumas regiões do país devem levar os cidadãos assumirem um compromisso a favor do bem comum.

Dom Zeferino Zeca Martins falava durante a mesa redonda no Santuário da Muxima.

O arcebispo do Huambo que aponta o diálogo como o caminho certo para consolidação da paz e reconciliação nacional e lança um desafio aos políticos angolanos.

E quem também encoraja o contributo da igreja no processo de consolidação da paz e reconciliação é o bispo do Luena, Dom Martin Lazarte.