CEAST esclarece razoes da suspensão do Escutismo Católico da AEA

Os Bispos da CEAST esclarecem as razões da suspensão do Escutismo Católico da Associação Nacional do Movimento de Escuta.

De acordo com os Bispos, houve necessidade de se conferir um caris mais católico cristão ao escutismo praticado na Igreja Católica, ao sentir-se uma fraca cultura cristã que se foi implantando no seio do movimento.

Na necessidade de se reflectir sobre este fenómeno, os Bispos ordenaram a suspensão da Associação do Movimento Católico da sua Associação Nacional ate novas ordens.

Dom Belmiro esclarece que a não observância dos princípios cristãos no exercício do escutismo era notória entre muitos dos seus membros, o que obrigou a uma reflexão da CEAST.

De acordo com o Porta-voz da CEAST o posicionamento dos Bispos foi mal interpretada pela Associação Nacional, o que precipitou a roptura com o Movimento Católico, na sequência deste incidente alguns líderes que resistiram a este posicionamento da hierarquia católica viram-se penalizados.