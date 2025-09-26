Presidente da CEAST denuncia influencia negativa da mentalidade partidária no laicado católico em Angola

No ano em que os angolanos celebram o jubileu dos 50 anos de independência nacional, o presidente da CEAST denuncia influencia negativa da mentalidade política partidária no laicado católico angolano.

Dom José Manuel Imbamba falava durante “ O especial Angola 50 anos a ser emitido a partir do próximo mês de Outubro na Ecclesia numa produção conjunta com a paróquia Virtual.

Sobre os desafios actuais do laicado católico, o presidente da CEAST defende o engajamento de todos na construção de uma consciência colectiva sobre conceito de política.