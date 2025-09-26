Presidente da CEAST denuncia influencia negativa da mentalidade partidária no laicado católico em Angola

Presidente da CEAST denuncia influencia negativa da mentalidade partidária no laicado católico em Angola

No ano em que os angolanos celebram o jubileu dos 50 anos de independência nacional, o presidente da CEAST denuncia influencia negativa da mentalidade política partidária no laicado católico angolano.

Dom José Manuel Imbamba falava durante “ O especial Angola 50 anos a ser emitido a partir do próximo mês de Outubro na Ecclesia numa produção conjunta com a paróquia Virtual.

Sobre os desafios actuais do laicado católico, o presidente da CEAST defende o engajamento de todos na construção de uma consciência colectiva sobre conceito de política.