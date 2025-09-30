Igreja angolana volta a render homenagem ao Cardeal Alexandre do Nascimento

A catedral da Arquidiocese de Luanda acolheu nesta Terça-feira a missa que assinala um ano de morte do Cardeal Natural de Malanje Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, que Partiu para casa do Pai no dia 28 de Setembro de 2024, de doença prolongada na Clinica Girasol.

Não é um dia de luto, mas um dia para se fazer memória da vida de um homem que se dedicou, se derramou e se entregou a um serviço da igreja em Luanda e por toda Angola.

Na celebração participaram os Bispos da Conferencia Episcopal de Angla e São Tomé-CEAST, que chegaram de Eswatini onde participaram na XIVª assembleia plenária IMBISA.

A família de sua eminencia esteve representada pela presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, presentes ainda a Vice-presidente da República e a Primeira-dama, Ana Dias Lourenço.

Presidiu a celebração, Dom António Francisco Jaca, Bispo de Benguela, que começou por agradecer a todos os presentes nesta celebração.

Dom Jaca não deixou de falar da figura de Dom Alexandre, como um grande homem, um verdadeiro homem de Deus, homem da igreja, patriota e Malanjinho sem fingimento.

O prelado recordou ainda o bispo emérito de Benguela, Dom Óscar Lino Braga da terra de Malanje que hoje completaria 92 anos de idade e outro que também lá do céu Dom Marcos Ribeiro da Costa” temos uma trindade Episcopal la do céu” frisou Dom Jaca.

Dom Jaca agradeceu Dom Filomeno pela presidência da celebração” Eu só beneficiário da acção pastoral do senhor Cardeal, quero lembrar que asiste-lhe como diácono a ordenação diaconal do Pároco desta Catedral, Sr. Cónego Antero e para minha ordenação foi um dos Bispos consagrantes Dom Alexandre, por isso sou devedor da sua acção pastoral, da sua caridade, estar aqui é pois um momento de graça de oração e acção de graça, por todo bem que de suas mãos e da sua sabedoria recebi”.