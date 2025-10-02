Bispos da CEAST convidam Presidente da República ao Congresso da Reconciliação

O Congresso Nacional da Reconciliação já não acontece nos dias 29, 30 e 31 de Outubro como estava inicialmente previsto. O evento terá lugar na primeira semana de Novembro, conforme fez saber nesta Quarta-feira o Presidente da CEAST, Dom José Imbamba, à saída da audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República, João Lourenço.

Na ocasião, Dom Imbamba que se fazia acompanhar de Dom Filomeno Vieira Dias, Arcebispo de Luanda e de Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo do Huambo, aproveitou para convidar o chefe de estado a estar presente no evento.