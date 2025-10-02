Pe. Celestino Epalanga esclarece alteração da data do Congresso da Reconciliação

O Congresso Nacional da Reconciliação não se destina apenas aos fiéis católicos, mas está aberto a todos os cidadãos e forças vivas da Nação.

Estão previstas a participação de cerca de 500 representantes de diversos sectores da sociedade, incluindo organizações religiosas, sociais, culturais, políticas e juvenis.

Inicialmente agendado para o final de Outubro, o evento foi remarcado para a primeira semana de Novembro, após concertação com o Chefe de Estado angolano.

O encerramento contará com um culto ecuménico, símbolo da união e da diversidade espiritual de Angola.

O Padre Celestino Epalanga esclarece alteração da data do Congresso da Reconciliação numa promoção da CEAST