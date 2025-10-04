Angola 50 anos: Bispos da CEAST falam sobre desafios actuais da consolidação da paz e reconciliação nacional

Desafios actuais da consolidação da paz e da reconciliação nacional, o Arcebispo do Lubango considera grave e um entrave a verdadeira reconciliação a não condecoração dos 3 fundadores da nação angolana.

Dom Gabriel Mbilingui que fala em entrevista conjunta a rádio Ecclesia e a Paroquia Virtual disse que a democracia e o multipartidarismo devem estar nas prioridades dos próximos bispos.

Por outro lado, esclarece que as condecorações de bispos é uma homenagem e reconhecimento do papel da igreja em Angola e das Dioceses em particular no desenvolvimento do país.