D. Dionísio aponta desobediência dos líderes como um dos factores de ruína e fracasso de Angola

O Bispo da diocese do Namibe, Dom Dionísio Hissielenapo, apontou a desobediência dos líderes como um dos factores de ruína e fracasso de Angola, numa altura em que o país celebra os 50 anos de independência nacional.
Na sequência da sua homilia, Dom Dionísio enfatizou que, os governantes são os culpados da perdição dos povos, por conta da ganância e interesses pessoais.
O Prelado falava durante a homilia da missa que celebrou nesta sexta-feira, na capela da CEAST.
