Mês das missões e do Rosário em Luanda, D. Filomeno convida fiéis para oração do Terço

A vivência do mês das missões e do Rosário na Arquidiocese de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias convida fiéis a rezarem o Terço em comunidade neste final de semana.

O Arcebispo de Luanda incentivou as famílias, crianças, jovens e velhos para rezarem o santo rosário, certos de que Deus escuta sempre os seus filhos quando esta oração lhe é apresentada pelas mãos da Santíssima virgem Maria.

O convite foi feito durante a missa desta semana na capela da CEAST.