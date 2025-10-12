Assembleia Regional das Escolas Católicas Reuniram-se para Celebrar 50 Anos da Independência

A Assembleia Regional das Escolas Católicas da Província Eclesiástica de Luanda decorreu de 6 a 8 de Outubro em Mbanza Congo, sob o lema "Escolas Católicas: 50 anos de promoção de valores morais e éticos em Angola". O evento conta com a participação de representantes de todas as dioceses da região.

A abertura solene do encontro teve início na manhã de Terça-feira 7, com uma celebração eucarística na Capela Conventual das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria (FMM), presidida pelo Padre Malaquias Justina André, Vigário Geral da Diocese de Mbanza Congo.

A assembleia teve como objectivo reflectir sobre o percurso e o contributo do ensino católico no país, assinalando as cinco décadas de dedicação à formação de valores morais e éticos na educação angolana.