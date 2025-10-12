D. Filomeno lança desafios da pastoral da criança em Angola

A Pastoral da criança celebra este Domingo, 25 anos de missão em presença em Angola.

A missa celebrativa teve lugar na Paróquia de São Clemente de Alexandria e foi presidida pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieiras Dias, que no final da celebração lançou desafios desta Pastoral em Angola.

“ A Pastoral da criança tem os mesmos desafios de ontem, que são poder mobilizar vontades, poder mobilizar pessoas, instituições, que se comprometam com este ideal da Pastoral da criança, que e apoiar as crianças vulneráveis, apoiar as famílias com maior dificuldade económicas para que possam garantir aos seus filhos um crescimento, um desenvolvimento de salutar nos mais recentes planos, educacional, sanitário, habitacional e da cidadania.