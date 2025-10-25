A casa das irmãs obra de Maria, no Bairro Hoje-Ya-Henda, em Benguela, foi alvo de um violento assalto, que deixou em choque a comunidade.
Os quatro meliantes, que se fizeram à residência, levaram altas quantias monetárias, jóias e uma das irmãs foi ferida com arma branca, numa das mãos.
Os meliantes usaram pé de cabra e outras ferramentas para entrarem na casa das religiosas e fizeram de refém as irmãs.
Reportagem de Pedro Tchindele
