irmãs obra de Maria, no Bairro Hoje-Ya-Henda, em Benguela

A casa das irmãs obra de Maria, no Bairro Hoje-Ya-Henda, em Benguela, foi alvo de um violento assalto, que deixou em choque a comunidade.

Os quatro meliantes, que se fizeram à residência,  levaram altas quantias monetárias, jóias e uma  das irmãs foi ferida com arma branca, numa das mãos. 

Os meliantes usaram pé de cabra e outras ferramentas para entrarem na casa das religiosas e fizeram de refém as irmãs.  

Reportagem de Pedro Tchindele