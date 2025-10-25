PROMAICA em Caxito em Assembleia Diocesana para eleger nova direção

O Bispo de Caxito, quer que a promoção da mulher na igreja Católica, seja mais proactiva, inspirando cada vez mais outras mulheres para a PROMAICA.

A promoção da mulher na igreja Católica, manifestou preocupação tendo em conta ao número de mulheres iletradas, uma situação que constitui-se num dos desafios que a nova direcção da PROMAICA tem para inverter o quadro, pois é apontada como entraves para o progresso de muitas mulheres que enfrentam problemas sociais de vária ordem.

Dom Maurício Camuto, na missa de abertura da Assembleia Diocesana da PROMAICA, que aconteceu na manhã desta Sexta – feira, que vai eleger a nova direção, defendeu maior aposta na formação contínua, porque ainda existe muitas mulheres fora do movimento que precisam de ouvir a voz de Deus dentro do Movimento.

“ Formar é promover, então continuemos a apostar na formação dos movimentos, nos vários domínios, pra que uma mulher da PROMAICA esteja ponta, preparada, apta para os desafios dos tempos actuais e o primeiro desafio é dentro da família”.

Reportagem de Fernando Moniz