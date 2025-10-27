Congregação das Irmãs Escravas da Eucaristia e da Mãe de Deus em festa

Vocação não começa de um programa pessoal, mas sim através de uma graça que se alcança num encontro com Deus.

Afirma Dom Gabriel Mbilingi, no encerramento este Sábado 25 de Outubro, às comemorações dos 100 anos de fundação da congregação das Irmãs Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus.

A missa solene foi realizada na paróquia de Nossa Senhora de Assunção "Lage" sob presidência do Arcebispo metropolita do Lubango Dom Gabriel Mbilingi , copresidiu o vigário Episcopal da Arquidiocese do Lubango e pároco da Nossa Senhora de Assunção" Lage", padre Alexandre Barato distintos sacerdotes provenientes de longe e de perto, irmãs consagradas, noviças e noviços, e o santo povo de Deus.

Reportagem de Lucas Kaita