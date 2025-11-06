Igreja pretende propagar a confiança mútua em prol do ideal de uma nova Angola, considera presidente da CEAST

O Presidente da CEAST, Dom José Manuel Imbamba, disse nesta Quinta-feira em Luanda que a igreja pretende propagar a confiança mútua entre os angolanos, tendo em vista o ideal de uma nova angola e mais harmoniosa.

O evento insere-se nas celebrações dos 50 anos da Independência de Angola, a assinalar-se no próximo dia 11 de Novembro, e decorre sob o lema “Eis que faço novas todas as coisas” (Apocalipse 21:5). Propõe-se ser um momento de introspecção colectiva, cura histórica e restauração da esperança nacional.

Durante dois dias (6 e 7 de Novembro), mais de 600 delegados provenientes das 21 províncias do país reflectem sobre o percurso de Angola ao longo de cinco décadas de independência.

Na sessão de abertura, Dom José Manuel Imbamba, Presidente da CEAST e Arcebispo de Saurimo, deu as boas-vindas aos participantes e sublinhou o espírito que norteia o congresso:

“Trata-se de um exercício de autoacusação e não de acusação do outro. Queremos afirmar os princípios da justiça restaurativa, assentes na corresponsabilidade, reconhecendo que todos temos alguma dose de culpa no que aconteceu e acontece em Angola.”