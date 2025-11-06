Dom Zeca Martins apresenta como reflexão “Ontologia e Razão de Ser do CNR”

Dom Zeferino Zeca Martins, Presidente da Comissão Episcopal de Justiça, Paz e Integridade da Criação da CEAST e Arcebispo do Huambo, destacou que o congresso surge da necessidade de um ponto de viragem nacional, ao se completarem 50 anos de independência:

“Vivemos meio século como nação livre. É um ponto de inflexão a partir do qual somos chamados a pensar em coisas novas”, afirmou, durante a reflexão introdutória baseada na “Ontologia e Razão de Ser do Congresso Nacional da Reconciliação”.