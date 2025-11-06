No primeiro dia de trabalho do Congresso da Reconciliação tudo correu como foi projetado

Os trabalhos decorrem em torno de vários sectores-chave da vida nacional, justiça, poder legislativo, saúde, educação, economia, comunicação social, sociedade civil, defesa e segurança, autoridades tradicionais, partidos políticos e confissões religiosas, incluindo clérigos e movimentos católicos. Vamos ao balanço deste já seguir com a nossa equipa destacada no congresso liderada pelo jornalista Isidro Chiteculo
Media Player Error
Update your browser or Flash plugin
Update your browser or Flash plugin