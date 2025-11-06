No primeiro dia de trabalho do Congresso da Reconciliação tudo correu como foi projetado

No primeiro dia de trabalho do Congresso da Reconciliação tudo correu como foi projetado

Os trabalhos decorrem em torno de vários sectores-chave da vida nacional, justiça, poder legislativo, saúde, educação, economia, comunicação social, sociedade civil, defesa e segurança, autoridades tradicionais, partidos políticos e confissões religiosas, incluindo clérigos e movimentos católicos. Vamos ao balanço deste já seguir com a nossa equipa destacada no congresso liderada pelo jornalista Isidro Chiteculo