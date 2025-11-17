Igreja angolana reforça formação das consagradas

Já está em andamento a edição 2025/2026 do curso anual do Inter-Juniorado, uma iniciativa do Centro de Estudos Sequela Christi que reúne irmãs consagradas de diferentes institutos e congregações religiosas, com o propósito de promover um encontro pessoal e comunitário.

O objectivo é fortalecer a vivência dos diversos carismas e aprofundar o compromisso com a missão evangelizadora da Igreja.

De acordo com o P. Alberto Sissimo, Missionário Pobre Servo da Divina Providência e coordenador do projecto desde 2018, o curso tem procurado responder aos desafios contemporâneos da vida consagrada.

Reportagem de Anastácio Sasembele