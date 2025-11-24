CEAST apresenta carta de compromisso do Congresso Nacional da Reconciliação

Depois da realização do congresso nacional da reconciliação nos dias 6 e 7 de Novembro em Luanda e encerrado no dia 9 de Novembro na paróquia de Cristo Redentor do Kilamba, a CEAST, apresentou a carta de compromisso saída do Congresso Nacional da Reconciliação.

Os participantes no Congresso Nacional de Reconciliação, em Angola, divulgaram uma Agenda de Recomendações Fundamentais que o Estado e os atores sociais devem a concretizar “com urgência” para construir uma sociedade “democrática, participativa e inclusiva”.

“Só através da construção coletiva de novos pilares fundadores — baseados no reconhecimento do passado, na inclusão na justiça social no desenvolvimento e no respeito pelos direitos fundamentais — assentes na Verdade (profética, histórica, política, social, eleitoral parlamentar e judicial), e em princípios éticos e morais dignos, será possível superar as feridas dos nossos desencontros e construir uma sociedade verdadeiramente democrática, participativa e inclusiva”, afirma a Carta de Compromissos dos congressistas.

De acordo com as conclusões do congresso, “a violência estrutural”, nomeadamente a exclusão, a pobreza e o tribalismo, constitui o “principal obstáculo à paz duradoura”, o que motiva à apresentação de meia centena de compromissos para o Estado, a economia do país, a sociedade angolana, o setor da Defesa e a Igreja Católica.

“Transparência total dos futuros processos eleitorais”, “institucionalização efetiva das Autarquias, em todo o país”, “atuação independente do Poder Judicial” e uma Educação como prioridade estratégica do país”, que promova a Universidade “como espaço de produção de conhecimento útil e necessário à sociedade”, são algumas propostas apresentadas.

Os congressistas apontam também para a necessidade de “criar uma entidade administrativa independente” para governação dos meios de comunicação social públicos e exigem “um ambiente de liberdade e informação com verdade na área da comunicação social, através do fortalecimento da ética e da deontologia como condição para o exercício pleno da profissão de jornalista”

Os participantes no congresso nacional denunciam uma “’teologia’ da prosperidade e da cura”, apontam para a necessidade de “aprofundar o diálogo ecuménico”, promover uma “Pastoral de acompanhamento que eduque a consciência dos cidadãos angolanos para o bem comum” e afirmam a necessidade de “reintroduzir a figura do Capelão nas Forças Armadas”.

“Fixar uma data para que haja, a nível nacional, uma celebração, ao estilo da Vigília Pascoal, em memória de tantos irmãos e irmãs que perderam as suas vidas durante o período do conflito armado no nosso País” é outra proposta deixada pelos congressistas.

A Carta de Compromissos dos Participantes do Congresso Nacional de Reconciliação começa por fazer um diagnóstico da situação do país, através de um “profundo e exigente Exame de Consciência Nacional” que envolveu “líderes religiosos (Bispos da CEAST, Clérigos, Religiosos, CICA), Jornalistas, Sociedade Civil, Autoridades Tradicionais e os sectores da Justiça, Defesa e Segurança, Educação, Saúde, e Economia”.

O Congresso Nacional da Reconciliação assinalou os 50 anos da independência de Angola, que se celebraram no dia 11 de Novembro, e decorreu no contexto do Jubileu 2025, sobre o tema da esperança.