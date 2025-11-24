CEAST prepara livro com resultados do congresso nacional da reconciliação

Um livro com os resultados do Congresso Nacional da Reconciliação realizado recentemente em Luanda será publicado oportunamente pela Conferência Episcopal de Angola e São Tome-CEAST.

O anúncio foi feito no último final de semana pelo presidente da CEAST, Dom José Manuel Imbamba durante a apresentação da carta de compromissos no âmbito do Congresso Nacional da Reconciliação.

Uma igreja mais unida e comprometida com o bem-estar das populações estão entre os compromissos assumidos.

No âmbito do processo de consolidação da paz e reconciliação nacional, os delegados ao Congresso Nacional da Reconciliação propõem a marcação de uma data de celebração nacional em memória dos angolanos que perderam a vida durante o conflito armado.

Na carta de compromissos do Congresso Nacional da Reconciliação, os delegados sugerem a substituição da CIVICOP por uma comissão da verdade e da reconciliação despartidarizada.

O presidente da CEAST esclarece que todos os angolanos são chamados a fiscalizar o respeito aos compromissos assumidos.