Novos serviços de saúde em Luanda, reforçam assistência médica das populações

As populações da nova urbanização no município de Cacuaco em Luanda contam a partir deste Domingo com novos serviços de assistência medica com a ampliação e inauguração das novas instalações do centro de saúde dedicado a Santo Afonso Maria de Ligório.

A irmã Misericórdia de Cristo da Congregação das irmãs do Santíssimo Salvador fala em realização de um desejo de prestar a devida assistência aos que mais sofrem.

A ampliação do centro médico Santo Afonso Maria de Ligório vai igualmente permitir a criação de novos postos de trabalho.