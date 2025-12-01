Bispos da CEAST em retiro na Namíbia

Decorreu de 24 a 30 de Novembro no centro de retiro na Namíbia, o retiro anual da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé-CEAST, e foi orientado pelo Sacerdote do clero diocesano de Benguela, Padre António Pedro Amândio.

Nesta Segunda-feira, 1 de Dezembro, realizou-se a reunião do Conselho Permanente alargado da CEAST.

A reunião aprovou a agenda da Primeira Plenária da CEAST, que vai decorrer de 25 de Fevereiro a 2 de Março na sede da Conferencia Episcopal em Luanda.

Alem desta aprovação da agenda da próxima Assembleia passou em revista algumas questões correntes e alguns aspectos que vale sublinhar para nossa informação e segmento.

Vamos acompanhar Dom Belmiro Chissengueti, porta-voz da CEAST