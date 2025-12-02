Decorreu a Conferencia dos Leigos com foco nos próximos 50 anos

Inspirar e partilhar a Declaração do Vaticano II sobre a Santidade, como visão para os próximos 50 anos, em Angola, foi o principal objectivo da Conferência de Leigos que aconteceu na manha desta Terça-feira no Edifício de extensão da Universitária Católica de Angola, Michael Démone Kennedy, que juntou sacerdotes, religiosos, professores e estudantes.

O acto começou com uma aula Magna sobre“ Chamamento à Santidade Universal à luz do Vaticano II dissertado pelo Padre George Macango em representação do Arcebispo de Luanda.

Enquanto moderador Mor o Padre fez saber que o Arcebispo manifesta sua objetiva colaboração na formação dos Leigos e que o laicado católico seja uma expressão viva na missão da igreja e um espaço concreto de reflexão.

O sacerdote diz ainda que por meio do baptismo todos leigos e religiosos são chamados a serem santos participando activamente na missão da igreja como afirma o documento conciliar.

De realçar que a Conferencia de Leigos esteve divido em dois painéis que se abordou o tema sobre Santificar os outros através do Trabalho e, Santificar os outros através da Família.