Ecclesia continua a ser uma voz comprometida com a verdade numa era tomada pela mentira e a manipulação, diz D. Fernando

Celebra-se o 8 de Dezembro, Católicos de todo o mundo se unem para celebrar a Solenidade da Imaculada Conceição. Esta data marca a crença na concepção imaculada da Virgem Maria, isenta do pecado original desde o momento de sua concepção.

A data marca igualmente o aniversário da Emissora Católica de Angola, que celebra nesta Segunda-feira, 71 anos de existência.

Na celebração da missa matinal, o Bispo auxiliar de Luanda, Dom Fernando Francisco, disse que Ecclesia continua a ser uma voz sem número, que acompanha e toca o íntimo do ouvinte, tendo destacado a coragem e espirito de comprometimento dos profissionais.

Dom Fernando falou ainda da missão da rádio que nestes 71 anos tem sabido manter a tríplice identidade da missão profética, trazendo a verdade numa era em que a mentira e a manipulação tem cada vez mais espaço.