João Lourenço foi ver as obras da Basílica no Santuário da Muxima em fase de fundações

O Presidente da República, João Lourenço, regressou esta Sexta-feira à vila da Muxima, sede municipal da Quiçama, na província de Icolo e Bengo, para constatar o andamento das obras de requalificação da localidade, no contexto da futura construção da Basílica do santuário católico, acompanhado do Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias do Bispo de Viana, Dom Emílio Sumbelelo e alguns sacerdotes.

Em Junho deste ano, o Chefe de Estado havia visitado a vila ribeirinha, tendo deixado a promessa de que retornaria em Dezembro.

Volvidos seis meses, o Presidente da República comprovou que está concluído o processo de transferência dos moradores para outro local.

Outra novidade é o início da construção da Basílica do Santuário, para já em fase ainda de lançamento das fundações e de construção de uma vedação para evitar possíveis investidas do rio adjacente, o Kwanza.

O projecto de construção da Basílica, a cargo do Consórcio Somague Angola/Griner Engenharia, está implantado num terreno de 88,212.48 metros quadrados, e inclui uma grande praça que ligará a capela existente ao novo espaço desenhado.

Em 2022, teve início a empreitada para a Requalificação Urbana da Vila da Muxima com a primeira fase do projecto a ser financiada pela linha de crédito de Portugal, através do Banco BAI Europa assegurado pelo Banco de Fomento de Portugal.

A segunda fase do projecto aguarda igualmente por financiamento.

A Vila da Muxima, no município da Quissama, alberga o Santuário da Muxima, o maior centro mariano de devoção católica apostólica romana da África subsaariana.