D. Lasarte exorta comunidades a uma fé "fecunda"

Na manhã da passada Sexta-feira, 19 de Dezembro, Dom Martín Lasarte, Bispo da Diocese de Lwena, efectuou visita pastoral a quase-paróquia de Santa Teresa de Jesus, Centro Pastoral Santo António no Bairro 4 de Fevereiro e reuniu-se com os fiéis.

Dom Martin celebrou uma missa que contou com a participação ativa das comunidades de Santa Baquita e Santo António, servindo como um momento de renovação espiritual e encorajamento missionário.

O Prelado, centrou a sua reflexão no conceito de "vida fecunda", inspirando-se nas figuras bíblicas de Zacarias e Isabel. Segundo o prelado:

A vida cristã não deve ser "infecunda" ou esgotada, mas sim produzir frutos de amor, santidade e fidelidade.

O compromisso cristão deve distinguir-se através de gestos concretos de generosidade e serviço ao próximo.

A intervenção de Deus na vida de cada crente visa transformar situações negativas em caminhos de salvação e luz.

O Bispo sublinhou que a missão da Igreja, à semelhança de João Baptista, é "fazer voltar os corações dos pais para os filhos" e promover a união familiar.

Dom Martín dedicou ainda uma atenção especial à catequese infantil, exortando os mais velhos e os jovens a prepararem o caminho para que as crianças recebam os sacramentos, de Baptismo, comunhão e Crisma com dignidade e fé.

A visita terminou com um voto de esperança para que o Evangelho continue a crescer nas comunidades periféricas, tornando-as instrumentos vivos da paz e do amor de Deus.