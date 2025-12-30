Escuteiros realizam profissão de fé na Sé-catedral de Malanje

Cerca de dez dirigentes dos agrupamentos dos Escuteiros Católicos na Arquidiocese de Malanje realizaram, neste Sábado, a profissão de fé, conhecida como troca de lenço, durante uma missa presidida pelo Arcebispo local, Dom Luzizila Kiala, na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Sé-Catedral.

Na homilia, o Arcebispo da Arquidiocese de Malanje destacou que a Igreja é única e apelou aos escuteiros a viverem uma fé verdadeira e comprometida com os ensinamentos cristãos.

Dom Kiala afirmou ainda que o verdadeiro escuteiro nunca se desliga da Igreja, devendo ser exemplo de fé e serviço na sociedade.

No final da sua homilia, o pastor da Igreja em Malanje apelou aos escuteiros a praticarem sempre o bem e a preservarem a fé cristã como base da sua missão.