No encerramento do Ano Jubilar dioceses partilham vivências que marcaram o denominado Ano da Esperança

A Arquidiocese De Luanda encerrou este Domingo, as celebrações jubilares dos 85 anos de fundação e encerrou o ano jubilar 2025, proclamado pela Igreja Universal.

A Missa solene teve lugar na Paróquia de São João Paulo II no Talaltona e foi presidida pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, com transmissão em directo da Emissora Católica de Angola.

Na Sua Homilia, o Arcebispo disse que O relato da encarnação e nascimento do menino jesus é a verdadeira noticia que deve ser proclamada a todo ser vivente de toda época e lugares.

Dom Filomeno durante a sua homilia fez saber ainda que a comunidade como peregrino da esperança de Cristo deve se tornar Esperança viva e fecunda, não oca e supersticiosa.

E em meio as divergências e necessidades, Arcebispo de Luanda apela as famílias paciência e espirito de caridade mutua.

Dom Filomeno falava apos a missa da sagrada família celebrada Domingo, dia em que a Arquidiocese celebrou igualmente o encerramento do ano jubilar.