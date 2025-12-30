Várias Dioceses realizam missa solene onde os Escuteiros professaram a fé

Sob orientação da CEAST, realizou-se este Sábado, 27 de Dezembro, em muitas dioceses, a missa solene, onde professaram a sua fé e fizeram a troca de lenços os dirigentes da ECA.
Dizia Bento XVI aos jovens angolanos (Luanda 21/03/2009), "jovens, não tenhais medo de tomar decisões definitivas". Com a profissão de fé, os dirigentes manifestaram a sua firme e fiel obediência a Santa Mãe Igreja.
Dom Maurício Camuto, celebrou na Sé Catedral de Caxito, Paróquia da Santa Ana.
