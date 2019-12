Acções para o combate das mudanças climáticas marcaram Semana Social em Saurimo

O desenvolvimento sustentável e as acções concretas para o combate das mudanças climáticas na província da Lunda Sul.

Na sessão de abertura o Arcebispo de Saurimo Dom José Manuel Imbamba, fez o enquadramento teológico da semana Social e adiantou que a terra é propriedade de Deus e património de toda a humanidade.

Dom Imbamba falou ainda da mudança climática na região leste de Angola, cujas consequências já são visíveis, como por exemplo a seca em alguns rios no Moxico e na Lunda-sul.

No encerramento da Semana Social na passada Quarta-feira, 18 de Dezembro.

O evento que foi co-organizado pelo Mosaiko, reuniu mais de 120 participantes, entre líderes religiosos, representantes das Organizações da Sociedade Civil e do governo.

a actividade trouxe diversas reflexões sobre o tema do Desenvolvimento sustentável, com abordagens sobre assuntos que são pertinentes ao contexto da Província.

Reportagem de Almeida Sonhi