Ninguém pode ficar indiferente a “vinda” de Jesus Cristo, exorta Dom Ndakalako.

Durante a missa do Natal do Senhor que presidiu na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Catedral de Menongue, Dom Leopoldo Ndakalako exortou a comunidade presente que diante do mistério do verbo encarnado, ninguém pode ficar indiferente a “vinda” de Jesus que divide a história em dois momentos sublimes.

O prelado lembrou que nos dias actuais há muita gente que regeita a salvação gratuita de Deus. Diante deste cenário torna-se importante e prioritário realizar uma escolha; entre a vida e a morte, entre a luz as trevas.

Vamos acompanhar a homilia completa de Dom Leopoldo Ndakalako na missa de Natal na Sé Catedral, paróquia de Nossa Senhora de Fátima