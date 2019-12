A mentalidade feiticista no seio das comunidades so será eliminada com aposta na formação dos jovens, num bom sistema de saúde e numa evangelização para paz, defendeu na noite de Natal na Diocese do Kuito-Bié, Dom José Nambi.

“ Se evangelizarmos bem essa minha convicção, se as igrejas cristãs não so os catolicos, evagenlizarmos bem e as pessoas se converterem então haverá paz”

Reportagem de Amitai Imuno