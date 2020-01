Bispo de Lwena, Dom Jesus Tirso Blanco, exortou aos fieis de Lwena, ao resgate de valores pela oração no seio das famílias, bem como a prática da caridade para com a pessoa idosa, foram marcadas como apelos deixados pelo bispo diocesano na festa da Sagrada família celebrada no Domingo na paróquia de Nossa Senhora das Vitórias.

Reportagem de Nelson Catete