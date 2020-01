Dom Zeca reprova modelos de família constituídos à margem da tradição moral e religiosa

Arcebispo do Huambo Dom Zeferino Zeca Martins reprovou os novos modelos de famílias que se constituem à margem da tradição moral e religiosa.

As famílias presentes na celebração eucarística na Paróquia de São Paulo, no Bairro Benfica, Dom Zeferino disse que se estava a viver o ambiente do mistério da encarnação de Deus” a família de Nazaré é digna de imitação, porque ela é rica em virtudes domesticas na sua união, no seu amor e entrega, na partilha, na comunhão entre todos os seus membros” adiantou prosseguindo que a família de Nazaré é o exemplo de vida por causa da sua confiança em Deus na escuta constante da palavra” a família de Nazaré nos estimula a que nos também acreditemos, porque, ela, a família é a primeira instituição da socialização do ser humano”.

Reportagem de Arnaldo Sapele