“ É o pároco que deve procurar as ovelhas ” Dom Benedito na tomada de posse do Pároco do Sagrado coração de Jesus

A Solenidade da Epifania do Senhor na Arquidiocese de Malanje ficou marcada com a nomeação e apresentação do novo pároco da paroquia do Sagrado Coração de Jesus.

Trata-se do Padre Pedro Luís que ate então foi o Administrador paroquial daquela Paroquia, Substituiu assim o Monsenhor Padre Inácio Gonçalves que se encontra neste momento na Arquidiocese de Luanda por motivo de doença.

Durante a missa de acção de graças presidida pelo Arcebispo de Malanje Dom Benedito Roberto, na sua homilia disse que o Pároco deve ter o cheiro das ovelhas para que os fieis descubram a verdadeira Fé dentro do sacerdote.

Vamos acompanhar a homilia completa