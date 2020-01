Restos mortais do frei Gil partem para Wako-kungo

Arcebispo de Luanda agradece a coragem e a entrega missionária do Frei Gil que resistiu aos momentos difíceis marcados por conflitos em Angola, em particular nas terras do Waco Kungo, onde exerceu a maior parte do seu ministério Sacerdotal.

Dom Filomeno fez esses pronunciamentos na missa de corpo presente celebrada na Manhã desta Quarta-feira, no convento São Tomás de Aquino, ao Nova Vida.

São vários momentos de fé vividos ao lado do Frei Gil e que certamente serão guardados na memória da comunidade a qual serviu ao longo desses 37 de evangelização.

Foi precisamente em 1982, que o frei Manuel da Conceição Filipe, juntamente com os seus demais confrades, chegaram a Angola para prosseguir com o trabalho missionário tendo sido o Frei Gil destinado para a missão no Waco Kungo, onde animou e reavivou a fé dos fiéis católicos e não só em toda extensão da cidade, comunas e arredores feita pela composição de bairros com a construção de adobes.

Reportagem de Jerónimo Domiano