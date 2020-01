Arcebispo de Lubango homenageado pelos 20 anos de episcopado

O Arcebispo Metropolita do Lubango celebrou 20 ano de sagração episcopal no dia 6 de Janeiro, solenidade da epifania do Senhor.

Dom Gabriel Mbilinge é natural do Andulo província do Bié, foi Consagrado a Bispo por Sua Santidade O então Papa João Paulo II no ano 2000 na Basílica de São Pedro em Roma.

Começou o seu trabalho episcopal como Bispo auxiliar na Diocese do Lwena onde depois veio a ser Bispo titular, e em 2009 foi colocado na Arquidiocese do Lubango como Bispo auxiliar e depois ascendeu a Arcebispo Metropolita da Arquidiocese do Lubango função que desempenha até a data presente.

Durante os 20 anos do seu episcopado, Dom Gabriel Mbilinge desempenhou várias funções de destaque na igreja nacional e continental.

Durante 6 anos foi vice-presidente da CEAST, e outros 6 Presidente da CEAST, 3 anos Presidente da IMBISA, 3 anos Vice-Presidente do SECAM e 6 anos na Presidência do SECAM.

Dom Gabriel Mbilinge, o exímio Pastor da Arquidiocese do Lubango, celebrou os seus 20 anos de sagração episcopal na Capela do Paço Episcopal do Lubango, a volta do clero secular do Lubango

Reportagem de Edgar Ganga