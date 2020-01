No 55º aniversário Dom Imbamba diz receber muitas bênçãos da parte de Deus

Dom José Manuel Imbamba, Arcebispo de Saurimo, completou na passada Terça-feira 7 de Janeiro mais um aniversário natalício.

Em entrevista a Ecclesia, Dom Imbamba afirmou que tem recebido muitas bênçãos da parte de Deus, revelando ainda que aos 55 anos de Idade gostaria de ver uma Angola livre de sofrimento e de toda a espécie de males que privam a alegria dos angolanos.

Em jeito de Gratidão na sua página do Facebook, o prelado agradeceu todas as manifestações de carinho que recebeu” Estou muito comovido e agradecido por todas as manifestações de amor, carinho, reconhecimento e admiração de que fui adornado no dia dos meus 55 anos de idade.

O meu sorriso, amizade, dedicação e solidariedade nunca vos faltarão: Deus criou-me para ser vosso servidor dos bens que só Ele oferece.

Muito obrigado a todos/as e a cada um/a.

Amigos para sempre”

Reportagem de Almeida Sonhi